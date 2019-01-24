Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması Şampiyonluk yarışının önemli ekibi Galatasaray, takımdan ayrılması beklenen Serdar Aziz ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü, takımdan ayrılması ve Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz için resmi bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

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