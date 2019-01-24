Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Şampiyonluk yarışının önemli ekibi Galatasaray, takımdan ayrılması beklenen Serdar Aziz ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.24 Ocak 2019 Perşembe 19:03
Galatasaray Spor Kulübü, takımdan ayrılması ve Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz için resmi bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.
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