Galatasaray'dan Saracchi kararı!

Galatasaray, Saracchi'nin kiralık sözleşmesini erkenden fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti.

Hücum açısından iyi performanslar sergilese de savunma performansını beğenmeyen Galatasaray Saracchi’yi gönermek istiyor.

Sık sık hatalar yapan Saracchi'nin sözleşmesinin fesh edilmesindeki bir diğer önemli etken ise yabancı sınırının 8+6 olarak düzenlenmesi olduğu belirtildi.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından da kadroda düşünülmeyen Saracchi için Alman kulübünün yeni bir çözüm bulmak istediği belirtildi.

22 yaşındaki Saracchi, 2018 yazında River Plate'den 12 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. 1.5 sezon için 500 bin euro karşılığında kiralanan Saracchi, Galatasaray'da çıktığı 13 Süper Lig maçında 1 gol atıp 4 asist yaptı.