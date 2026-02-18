Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk!

  • İSTANBUL
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta İtalya devi Juventus’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip karşısında 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla sahadan 5-2 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta İtalya devi Juventus’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip karşısında 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla rövanş öncesinde büyük avantaj yakalayan Galatasaray, attığı 5 golle de kulüp ve Türk futbol tarihi adına önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti.

RAMS Park’taki mücadelede taraftar desteğini arkasına alan Cimbom, özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Hücum hattındaki etkili performans ve yüksek tempo, İtalyan temsilcisinin direncini kırdı.

Elde edilen bu farklı galibiyet, Galatasaray’a rövanş karşılaşması öncesinde moral ve skor avantajı sağladı. Sarı-kırmızılılar, tur kapısını aralamış durumda.

