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Spor Galatasaray’dan Salih Uçan hamlesi
Spor

Galatasaray’dan Salih Uçan hamlesi

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor'un orta sahası Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Transferin devre arasında gerçekleşmesi için, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandı. Eğer pazarlıklar sonuç vermezse, Sarı-Kırmızılılar işi sezon sonunda bedavaya bitirecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:58:00 -
Galatasaray’dan Salih Uçan hamlesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için, kulübü Alanyaspor'la da görüşmeler başladı. İlk hedef, oyuncuyu devre arasında kadroya katabilmek. Ancak bonservis pazarlığında uzlaşma sağlanamazsa, ligin bitimi beklenecek.

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray böylece Salih'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Terim'in, tıpkı Taylan'da olduğu gibi, Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşünüyor.

Bu arada Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan ve birkaç yerli oyuncuyla daha önümüzdeki yılların iskeletini kurmayı planlıyor. (

 

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