Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
Galatasaray, U21 maçında sakatlanan Sinan Gümüş ve Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Belhanda'nın durumları ile ilgili açıklama yaptı.17 Kasım 2018 Cumartesi 17:31
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş’ün tedavisine başlandı.
Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda’nın son durumu, kulübümüze döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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