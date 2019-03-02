0553 313 94 23

Galatasaray'dan Ryan Babel bombası! Sezon sonu geliyor

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da top koşturan Babel'i sezon sonu kadrosuna kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
Galatasaray'dan Ryan Babel bombası! Sezon sonu geliyor

Galatasaray'dan Ryan Babel harekatı! İngiltere Premier Lig'de 19.sırada bulunan Fulham'ın küme düşmesi durumunda Hollandalı futbolcu, Galatasaray forması giyecek.

Ryan Babel hamlesi!

Hürriyet'in haberine göre, Gelecek yılın kadro planlaması adına şimdiden Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde çalışan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını gözüne kestirdi. UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında Galatasaray Kulübüne koyduğu ‘bonservis' kısıtı nedeniyle Ryan Babel'in transferi ön plana çıktı. Ryan Donk ile yakın dost ve menajerleri de aynı olan Babel'in temsilcisi Haatrecht, oyuncusunu sarı kırmızılılara önerdi.Onyekuru'nun sezon sonunda Everton'a dönecek olması, Luyindama'nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon euroluk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray'da, ‘bedelsiz Babel' formülüne herkesin sıcak baktığı ortaya çıktı.Bonservisinin elinde olması, transfer şartlarının uygunluğu, Türkiye Ligini tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilme özelliği nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdi.

Fulham küme düşerse Galatasaray'a imza atacak!

Beşiktaş ile yollarını ayırıp Fulham Kulübüne 6 aylığına imza atan Babel'in Mayıs ayında boşa çıkacak olması nedeniyle Galatasaray, Hollandalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile sarı kırmızılı kulüp Babel'i kadrosuna katmak için görüştü. Fulham Premier Lig'de kalmazsa Babel, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Fulham Kulübü küme düşerse Babel, İngiliz ekibi ile yollarını ayırıp Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun Everton'a dönüşü sonrasında Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden o bölgeyi Ryan Babel ile dolduracak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:32
  1. Galatasaray
  2. Ryan Babel
  3. Fulham
  4. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den büyük neşter! İşte sezon sonu Galatasaray'dan gidecek isimler
    1. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    2. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    4. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    5. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    6. (Özel) Milli savunma sanayi..
    7. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    8. Lionel Messi geri döndü
    9. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    10. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    11. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    12. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    13. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    14. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    15. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    16. Hakkari’de 18 yerleşim yerinde karla..
    17. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    18. Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı..
    19. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    20. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı