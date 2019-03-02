Galatasaray'dan Ryan Babel bombası! Sezon sonu geliyor

Galatasaray'dan Ryan Babel harekatı! İngiltere Premier Lig'de 19.sırada bulunan Fulham'ın küme düşmesi durumunda Hollandalı futbolcu, Galatasaray forması giyecek.

Ryan Babel hamlesi!

Hürriyet'in haberine göre, Gelecek yılın kadro planlaması adına şimdiden Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde çalışan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını gözüne kestirdi. UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında Galatasaray Kulübüne koyduğu ‘bonservis' kısıtı nedeniyle Ryan Babel'in transferi ön plana çıktı. Ryan Donk ile yakın dost ve menajerleri de aynı olan Babel'in temsilcisi Haatrecht, oyuncusunu sarı kırmızılılara önerdi.Onyekuru'nun sezon sonunda Everton'a dönecek olması, Luyindama'nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon euroluk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray'da, ‘bedelsiz Babel' formülüne herkesin sıcak baktığı ortaya çıktı.Bonservisinin elinde olması, transfer şartlarının uygunluğu, Türkiye Ligini tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilme özelliği nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdi.

Fulham küme düşerse Galatasaray'a imza atacak!



Beşiktaş ile yollarını ayırıp Fulham Kulübüne 6 aylığına imza atan Babel'in Mayıs ayında boşa çıkacak olması nedeniyle Galatasaray, Hollandalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile sarı kırmızılı kulüp Babel'i kadrosuna katmak için görüştü. Fulham Premier Lig'de kalmazsa Babel, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Fulham Kulübü küme düşerse Babel, İngiliz ekibi ile yollarını ayırıp Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun Everton'a dönüşü sonrasında Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden o bölgeyi Ryan Babel ile dolduracak.