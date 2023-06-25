Galatasaray'dan olay hamle! 17 milyon euro ödendi

Galatasaray’da borçsuzluk için dev adım... Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran’a kadar, personel, futbolcu, teknik adam ve geçmiş döneme ait borçlu olduğu kişi ve kuruluşlardan alması gereken borçsuzluk kağıdı için yüklü miktarda ödeme yaptı.

Cim-Bom, toplamda 17 milyon euroyu (Yaklaşık 470 milyon lira) bulan bir ödeme gerçekleştirdi.

Bu ödemeler içerisinde oyuncu maaşları ve transfer taksitleri olduğu gibi, ayrıca Torrent ve yardımcılarına yapılan ödemenin de olduğu belirlendi.

Cim-Bom, sözleşmesini feshettiği İspanyol çalıştırıcıya ve ekibine, faiziyle beraber toplam 2 milyon 800 bin euro ödemede bulundu.

Galatasaray Yönetimi sadece borçsuzluk kağıdıyla ilgili adım atmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, personel maaşlarını da cuma gününden hesaplara yatırdı. Diğer taraftan Galatasaray, hizmet grubunda yer alan çalışanlarına da 10’ar bin lira destek ödemesi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu jesti, personel tarafından sevinçle karşılandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO