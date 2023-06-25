  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Kabe'de Türklere davranış neden değişti? Müthiş tespitler

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Anket şirketi “Yorumsuz” diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı

CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor

Filistin'de Yahudiler Kur'an-ı Kerim'e saldırmışlardı! İslam alimlerinden alçak saldırı ile ilgili ortak bildiri

İşten çıkartmalar başladı! Binlerce bankacı işinden oldu

Ruslardan beklenmedik flaş Türkiye kararı! Markalar İstanbul’da: Rus turistlerin tercihi Türkiye
Spor Galatasaray'dan olay hamle! 17 milyon euro ödendi
Spor

Galatasaray'dan olay hamle! 17 milyon euro ödendi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:57:00 -
Galatasaray'dan olay hamle! 17 milyon euro ödendi

Galatasaray, geçmiş döneme ait borçlu olduğu kişi ve kuruluşlardan alması gereken borçsuzluk kağıdı için yüklü miktarda ödeme yaptı.

Galatasaray’da borçsuzluk için dev adım... Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran’a kadar, personel, futbolcu, teknik adam ve geçmiş döneme ait borçlu olduğu kişi ve kuruluşlardan alması gereken borçsuzluk kağıdı için yüklü miktarda ödeme yaptı.

Cim-Bom, toplamda 17 milyon euroyu (Yaklaşık 470 milyon lira) bulan bir ödeme gerçekleştirdi.

Bu ödemeler içerisinde oyuncu maaşları ve transfer taksitleri olduğu gibi, ayrıca Torrent ve yardımcılarına yapılan ödemenin de olduğu belirlendi.

Cim-Bom, sözleşmesini feshettiği İspanyol çalıştırıcıya ve ekibine, faiziyle beraber toplam 2 milyon 800 bin euro ödemede bulundu.

Galatasaray Yönetimi sadece borçsuzluk kağıdıyla ilgili adım atmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, personel maaşlarını da cuma gününden hesaplara yatırdı. Diğer taraftan Galatasaray, hizmet grubunda yer alan çalışanlarına da 10’ar bin lira destek ödemesi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu jesti, personel tarafından sevinçle karşılandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış... Çok ama çok büyük hamlesi! Söylentiler ayağa kaldıracak...
Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış... Çok ama çok büyük hamlesi! Söylentiler ayağa kaldıracak...

Spor

Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış... Çok ama çok büyük hamlesi! Söylentiler ayağa kaldıracak...

Galatasaray için gemileri yaktı
Galatasaray için gemileri yaktı

Spor

Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray yönetiminden sürpriz: İlk kez, temas kuruldu! Son aday
Galatasaray yönetiminden sürpriz: İlk kez, temas kuruldu! Son aday

Spor

Galatasaray yönetiminden sürpriz: İlk kez, temas kuruldu! Son aday

Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…
Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…

Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Galatasaraylı damada öyle bir şey yaptılar ki…

Galatasaray taraftarını çıldırtacak... Ortaya çıktı: Ve başlıyor!
Galatasaray taraftarını çıldırtacak... Ortaya çıktı: Ve başlıyor!

Spor

Galatasaray taraftarını çıldırtacak... Ortaya çıktı: Ve başlıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23