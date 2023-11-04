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Spor Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Muslera açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-04 13:37:00 -
Galatasaray'dan Muslera açıklaması

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın eklem çevresindeki kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini bildirildi.

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır."

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