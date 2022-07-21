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Spor Galatasaray'dan 'Mostafa Mohamed' açıklaması
Spor

Galatasaray'dan 'Mostafa Mohamed' açıklaması

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Fransa'nın Nantes Kulübü'ne kiraladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:37:00 -
Galatasaray'dan 'Mostafa Mohamed' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü oyuncu Mostafa Mohamed'i Fransız kulübü Nantes'e kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

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