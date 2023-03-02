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Spor Galatasaray'dan milyar liralık arsa alımı
Spor

Galatasaray'dan milyar liralık arsa alımı

Galatasaray, Florya arazisini birleştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin kulübe ait olmayan 40 dönümlük bölümünün tapusunu aldı. Galatasaray, arazi için Emlak Konut'a 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'lik ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 21:58:00 -
Galatasaray'dan milyar liralık arsa alımı

Galatasaray, Florya arazisini büyütmek için Emlak Konut'tan 40 dönümlük arazi aldı. Böylelikle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yanındaki bölüm de sarı-kırmızılıların eline geçti. Tesislerini Kemerburgaz'a taşımak isteyen Galatasaray'ın Florya'daki arsası 95 dönüme ulaştı.

KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmazı KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Florya yıkılacak

Galatasaray'da Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak. Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece'deki, merhum başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak.

4 milyar TL'lik gelir bekleniyor

Galatasaray, Florya'da hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.

Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek

Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemerburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.
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