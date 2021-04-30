Galatasaray'dan koronavirüs vakası açıklaması
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."