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Spor Galatasaray'dan koronavirüs vakası açıklaması
Spor

Galatasaray'dan koronavirüs vakası açıklaması

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 03:09:00 -
Galatasaray'dan koronavirüs vakası açıklaması

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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