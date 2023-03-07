Galatasaray'dan kırılması zor bir rekor daha! Yok artık daha neler...

Şampiyonluğun güçlü adayı olan G.Saray son 20 yıla damga vurdu. Cimbom, geride kalan haftalarda 2.47 puan ortalaması elde ederek istatistiklerde fark oluşturdu, kendi rekorunu geliştirdi.

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan ve Süper Lig'de muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, bu sezonki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekerken, istatistikleri de alt üst etme başarısı gösterdi.

Cimbom, devam eden 2022-2023 sezonunda şu ana kadar 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, elde ettiği puan ortalamasıyla son 20 yıla damga vuran takım oldu.

Okan Buruk ve öğrencileri, geride kalan haftalarda elde ettiği seri galibiyetlerin de etkisiyle 2.47 puan ortalaması yakaladı. Takvim'e göre; Türkiye Ligi'nde son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'a en çok yaklaşan takım ise 2010-2011 sezonunda 2.41 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe oldu. Ayrıca Cimbom, istatistiklerde de bu süre zarfında kendisiyle yarıştı.

GERETS SEZONU GEÇİLDİ

2005-2006 sezonunda Galatasaray 16. şampiyonluğunu Eric Gerets ile birlikte yaşamıştı. O sezon mutlu sona 26 galibiyet 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ulaşılmış ve Galatasaray 2.44 puan ortalaması tutturmuştu.

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Aslan, bu sezon göreve gelen Okan Buruk ile birlikte o rekoru da yine geride bırakmayı bildi. Galatasaray, şu ana kadar yediği 17 golle Süper Lig'in bu sezon en az gol yiyen takımı ve attığı 50 golle de en çok gol atan ikinci takımı pozisyonunda bulunuyor.