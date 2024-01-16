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Spor Galatasaray'dan flaş paylaşım: "Bu böyle devam etmeyecek!"
Spor

Galatasaray'dan flaş paylaşım: "Bu böyle devam etmeyecek!"

Yeniakit Publisher
2024-01-16 08:23:00 -
Galatasaray'dan flaş paylaşım: "Bu böyle devam etmeyecek!"

Kayserispor'a karşı sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdüren Galatasaray, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin sosyal medyadan flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray, "Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Kayserispor maçında Dries Mertens'in iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonun görüntüsünü paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımında faul pozisyonu ile birlikte Kayserispor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltının görüntüsü de yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" denildi.

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