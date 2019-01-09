Galatasaray'dan flaş Ibrahimovic açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu ve başkan adayı olduğu dönemde verdiği "Ibrahimobic transferi" sözünün sosyal medyada gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic için girişimlerde bulunduğunu kaydeden başkan, "Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Forvet transferi ile ilgili de konuşan yönetici, "Bizim forvetimiz yok ama lige baktığımız zaman 4-5 forveti olan takımlardan daha fazla gol atmışız. Bu da Allah'ın işi" dedi.