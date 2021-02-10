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Spor Galatasaray’dan flaş Arda Turan açıklaması
Spor

Galatasaray’dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray, derbi maçın ardından çıkan görüntüler nedeniyle 2 maç men cezası alan Arda Turan için açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:44:00 -
Galatasaray’dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan’a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

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