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Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Saklanacak bir şey yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarın ısrarla beklediği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:38
Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Saklanacak bir şey yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferiyle ilgili konuştu ve Diagne'ye de taraftarların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ellerindeki oyunculara sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Cengiz, "Yönetim, teknik kadro, scout ekibimiz olarak transfer çalışmalarını 1 gün, 1 ay, 3 ayda yapmıyoruz. Bu 3 ayda yapılan bir çalışma değil. Devamlı, her saat yeni parametreler oluyor. Bunların bazıları olumlu, bazıları olumsuz oluyor. Galatasaray'ın hayrına olacak en optimum çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bizim kontrol edemediğimiz parametreler var. Olay sadece FFP değil. Kişiler ve diğer birçok faktör var. Seri transferi de kolay olmadı. 9 futbolcu transfer ettik. Selçuk İnan ile çok uygun şartlarla anlaştık. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Lütfen bizim aktifimizde olan oyuncularımızı saysınlar, sevsinler. İnsanlar hata yapabilir, insanın doğasında hata var. Mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. Alacaklarımızı nasıl ısrarla istiyorsak, mevcutlara da sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur, Mevlam neyler bakalım, neylerse güzel eyler." dedi.

"Falcao bir dünya yıldızı"

Falcao'yu istediklerini ilk kez açıklayan başkan, "Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, artık saklanacak bir şey yok. Bu kadar söyleyeyim. Dinamikler ve parametrelerin tümünü kontrol etmeniz hiçbir işte kolay değil. Galatasaray bir dünya kulübü, Falcao bir dünya yıldızı. Galatasaray Falcao ile de, diğer dünya yıldızları ile de yürür. Aslolan Galatasaray'dır. Diagne dünya ligleri içinde en çok gol atan santrfor. Çok genç, ilk kez böyle büyük bir camiada oynuyor. Şampiyonluğa büyük katkıları var, nankör olmayalım, vefalı olalım, teşekkür etmesini bilelim. Kendi futbolcumuza da sahip çıkalım, tuzaklara düşmeyelim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:38
  1. Galatasaray
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