Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao transferleriyle ilgili konuştu.25 Temmuz 2019 Perşembe 06:28
A Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne için ayrılık sinyali verirken, "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.
Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.
YORUM YAZ