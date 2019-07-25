Galatasaray'dan Falcao açıklaması

A Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne için ayrılık sinyali verirken, "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.