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Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, forvet transferi için önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Diagne'ye tekliflerin olduğunu Falcao ile görüştüklerini duyurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden bir açıklama geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"Diagne için teklif çok"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"Falcao ile temasımız var"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

Ahmet Bulut: İhtimal yüzde 50

Falcao transferinde menajeri Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
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