0553 313 94 23

Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala bombası!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Belçika takımlarından Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'ya kanca attı.

08 Ocak 2019 Salı 03:55
Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala bombası!

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarına hız veren ve kanat bölgesine takviye yapması beklenen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Ndongala bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika ekiplerinden Genk'te top koşturan Ndongala'yı yakın takibe aldığı iddia edildi. Galatasaray kurmaylarının, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Genk'in İstanbul'daki karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ndongala için nabız yoklacağı öğrenildi.

Galatasaray kurmaylarının teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde Ndongala için Belçika çıkarması yapacağı kaydedildi.

Kongolu oyuncu bu sezon 31 maçta 5 gol kaydederken 7 kez de asist yaptı. Ndongala'nın Genk ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yenakit.com.tr

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 03:55
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Dieumerci Ndongala
  4. Genk
  5. Belçika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala bombası!
    1. Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala..
    2. İZBAN'daki grev kararı ertelendi
    3. Netanyahu'nun yayını kesildi
    4. Ve Serdar Aziz'den transfer açıklaması..
    5. Atama kararları Resmi Gazete'de
    6. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil resmen..
    7. Kabore, Beşiktaş'a transfer olacak mı?..
    8. Galatasaray'a kötü haber! Alan..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Fransa'da izinsiz gösteriler ve şiddet..
    11. Faturalar neden yüksek geliyor?..
    12. Bursa'da eğitime kar engeli
    13. YSK kararı Resmi Gazete'de
    14. Rekabet Kurumu, Google için harekete..
    15. Liverpool Federasyon Kupası'ndan elendi
    16. Sincar'da yönetimi ele geçirmeye..
    17. Kar fotoğrafı çekerken uçuruma..
    18. Çifte vatandaşlığa sahip 2 kişi..
    19. Konya'da eğitime kar engeli
    20. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!