Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala bombası!

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarına hız veren ve kanat bölgesine takviye yapması beklenen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Ndongala bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika ekiplerinden Genk'te top koşturan Ndongala'yı yakın takibe aldığı iddia edildi. Galatasaray kurmaylarının, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Genk'in İstanbul'daki karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ndongala için nabız yoklacağı öğrenildi.

Galatasaray kurmaylarının teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde Ndongala için Belçika çıkarması yapacağı kaydedildi.

Kongolu oyuncu bu sezon 31 maçta 5 gol kaydederken 7 kez de asist yaptı. Ndongala'nın Genk ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yenakit.com.tr