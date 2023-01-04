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Spor Galatasaray'dan bedelsiz ayrılmıştı! Şimdi ise...
Spor

Galatasaray'dan bedelsiz ayrılmıştı! Şimdi ise...

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne rüzgarı bu maçta da esti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 20:18:00 -
Galatasaray'dan bedelsiz ayrılmıştı! Şimdi ise...

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne rüzgarı bu maçta da esti.

Süper Lig'de heyecan devam etti. 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Fatih Karagümrük'ün yıldız golcüsü Diagne'nin performansı taraflı tarafsız herkesten geçer not aldı.

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 maça çıkan Mbaye Diagne, 9 gol ve 2 asistlik performansla toplamda 11 gole direkt etki etmeyi başardı. Pirlo'nun değişilmez oyuncuları arasında olan 31 yaşındaki golcü oyuncu herkesin takdirini kazanmış durumda...

GALATASARAY İSTEMEDİ

Sezon başında Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Diagne, sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmıştı. İstanbul'u çok seven ve İstanbul'da kalmak isteyen Diagne kararını Fatih Karagümrük'ten yana kullanmıştı.

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