Galatasaray'dan ayrıldı, tarihe geçti!
Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni takımıyla gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Dün gece çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçen Mostafa Mohamed, şimdiden Nantes seyircilerinin kalbinde taht kurmuş durumda.
Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni takımıyla gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Dün gece çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçen Mostafa Mohamed, şimdiden Nantes seyircilerinin kalbinde taht kurmuş durumda.
Galatasaray'da forma şansı bulamayacağı için Okan Buruk'un talimatıyla Fransız ekibi Nantes'a kiralık gönderilen Mostafa Mohamed, göz doldurmaya devam ediyor. Fransız ekibine sadece 250 bin Euro'luk kiralama ücretiyle transfer olan Mostafa Mohamed, adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.
MOSTAFA MOHAMED TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nantes formasıyla 6 maça çıkan 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla takımını memnun etmeyi başardı. Dün gece Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ağları bir kez daha sarsan Mostafa, kulüp tarihine geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Nantes, Olympiakos ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Fransız temsilcisinin ilk golünü atan Mostafa Mohamed, kulüp tarihine geçti. 20 yıl aradan sonra Nantes'da ilk gol atan oyuncu olan Mostafa için övgü dolu yazılar yazıldı.
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