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Spor Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Yok artık...
Spor

Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Yok artık...

La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Marcao’nun sakatlandığını açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:01:00 -
Galatasaray'dan ayrılan Marcao'yu görenler tanıyamıyor! Yok artık...

La Liga ekiplerinden Sevilla, bu sezon başında 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Marcao’nun sakatlandığını açıklamıştı. Brezilyalı stoperin sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtilmişti. Marcao'nun son hali ise sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

Sezon başında kadrosuna kattığı birçok isimle transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

Marcao'nun son halini gören Galatasaraylı taraftarlar eski oyuncusunu tanımakta güçlük çekti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marcao'nun geçtiğimiz haftalarda çocuğu dünyaya gelmişti.

Sevilla taraftarı, 12 milyon Euro bedel ödenen Marcao'ya şimdiden yılın en kötü transferi gözüyle bakıyor. Marcao'nun fizik kalitesinin düştüğü ve toparlanmasının çok uzun süreceği ifade ediliyor.

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