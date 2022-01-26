Galatasaray'dan 6 numara hamlesi! İmza aşamasına gelindi

Kanada’nın Montreal FC Kulübü’nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.

İmza atması kesin gibi

İki yıl önce Tottenham’dan ayrılarak Montreal FC’ye transfer olan Wanyama’nın, Avrupa’ya dönmek istediği için Galatasaray’dan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön liberoyla söz kesen sarı kırmızılılar şimdi Kanada ekibiyle anlaşmaya çalışıyor.

Kiralık olarak anlaşma

Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Wanyama’nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal FC’nin kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor.

4 yıl tottenham’da oynadı

Futbola, Kenya’da başlayan Wanyama, 2007’de Finlandiya’nın Helsingborg Kulübü’nün U21 takımına transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Bir yıl sonra Belçika ekibi Germinal Beerschot’la anlaşan Wanyama, buradaki 3 yılın ardından Celtic’e geçti. Celtic’in 2013 yılında 14.5 milyon Euro’ya Southampton’a sattığı Kenyalı, 2016’da aynı bedelle Tottenham’a geçti. 4 yıl burada oynadıktan sonra Montreal’e gitti.