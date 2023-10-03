Galatasaray'dan 3 yıldıza birden imza! Taraftar deliye dönecek

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, sarı-kırmızılılarda rota iç transfere çevrildi.

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM!

2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu'yla masaya oturulacak. 24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek. Cimbom'daki istikrarıyla adından söz ettiren milli yıldızın, özellikle Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekiyor.

KEREM'İN İSTATİSTİKLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun son 2 yıldaki skora katkıları ise şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist

2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist

Bu sezon: 14 maç 4 gol, 7 asist (Sezon devam ediyor)

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

2. İMZA SACHA BOEY!

2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı. Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boey, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek istiyor.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

NELSSON'DA SONA DOĞRU!

2021 yazında takıma katılan ve defansın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'un maaşı artırılmak isteniyor. Danimarkalı stoperin ilk sezon Marcao'yla, geçen sezon Abdülkerim Bardakcı'yla uyumu dikkat çekti. 24 yaşındaki yıldız hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor. 7 milyon Euro'ya alınan yıldızın serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro... 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...

Yönetim, 3 futbolcunun sözleşmesini yenilemek için yaptığı görüşmelerde anlaşma noktasına geldi.