Galatasaray'dan 3 transfer birden!

Terim'le gerçekleşen transfer zirvesi sonrası harekete geçen Başkan Elmas ve kurmayları, ön liberoya Patrick Berg, orta sahaya Gedson Fernandes ve forvete Cedric Bakambu'yu takviye etmeyi planlıyor. Hedef bu kez son günlere kalmadan, Ocak ayının ilk haftasında operasyonu tamamlayabilmek. (Fanatik)

Yoğun görüşmeler neticesinde, operasyonun bu kez son günlere kalınmadan, Ocak ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. Gündemde ilk olarak 6 numara, 8 numara ve bir forvet transferi bulunuyor.

Ön libero konusunda uzun süredir arayışlara devam eden Sarı- Kırmızılılar, ağırlığı Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli oyuncusu Patrick Berg'e vermiş durumda. Bu sezon özellikle Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla yıldızını parlatan genç oyuncu için kesenin ağzı açıldı.

Orta sahada Terim'in prensi olan Gedson Fernandes konusunda da önemli adımlar atılıyor. Son 4 haftadır Benfica'da kadroya bile alınmayan 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı. Portekiz kulübüyle de uzun vadeli taksitlerle bonservis ödemesi konusunda el sıkışıldı. Ödeme takvimi de belirlendiğinde, Gedson'un Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Zamalek'ten kiralanan Mohamed'in bonservisinin alınarak kârla satılması ve Diagne'nin de iyi bir teklif karşılığında gönderilmesi ihtimaline karşılık forvet arayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun peşini bırakmıyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın da gündemindeki 30 yaşındaki Kongolu santrforu, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor. Çin kulübü Beijing Guoan'dan ayrılan tecrübeli forvetle görüşmeler sürüyor.