Galatasaray’da yeni plan: Okan Buruk değişikliğe gidiyor!

Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından milli araya giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında yapmayı planladığı değişiklikler netleşmeye başladı.

Buruk’un Yunus Akgün’ü yeniden sağ kanatta görevlendirmeyi düşündüğü, 10 numara pozisyonunda Batrakov’a, sol kanatta ise Rafael Leao’ya daha fazla forma vermeye hazırlandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray’da gözler milli ara sonrasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında bazı değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

TRT Spor’un haberine göre Buruk, milli ara sonrasında takımın hücum organizasyonunda farklı bir yapı üzerinde duruyor. Özellikle kanat ve 10 numara pozisyonlarında yapılması planlanan değişiklikler dikkat çekiyor.

YUNUS AKGÜN SAĞ KANADA

Son dönemde 10 numara pozisyonunda görev yapan Yunus Akgün’ün yeniden sağ kanada geçirilmesi planlanıyor. Buruk’un bu tercihiyle birlikte Leroy Sane’nin hücumdaki rolünün azalması bekleniyor.

Yunus’un sağ kanada dönmesiyle birlikte Galatasaray’ın kenar organizasyonlarında da farklı bir yapı kullanması gündeme gelecek.

SOL KANATTA LEAO PLANI

Sarı-kırmızılı takımda sol kanat için de değişiklik düşünülüyor. Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Rafael Leao’ya daha fazla süre vermeyi planladığı ifade edildi.

Portekizli oyuncunun milli ara sonrasında hücum hattında daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

10 NUMARADA BATRAKOV FORMÜLÜ

Buruk’un üzerinde durduğu bir diğer değişiklik ise 10 numara pozisyonunda olacak. Rus futbolcu Batrakov’un ilk 11’de değerlendirilmesi planlanıyor.

Batrakov’un Torreira-Sara ikilisinin önünde, 10 numara pozisyonunda görevlendirilmesi düşünülüyor. Böylece Galatasaray’ın orta saha-hücum bağlantısında da farklı bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

OSIMHEN YENİDEN İLK 11’E

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerden Victor Osimhen için ise mevcut planın değişmesi beklenmiyor. Herhangi bir sakatlık veya ceza problemi yaşanmaması halinde Nijeryalı yıldızın milli maçların ardından yeniden ilk 11’deki yerini alması planlanıyor.