Elektrik kesilince tarlada mahsur kalan çayın imdadına elektrikli araç yetişti! Arkadaşına çektirdiği tonlarca ürünün karşılığında bakın ne verdi!

Aracındaki harici cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde çay üreticisinin imdadına yetişen İsmail Ceylan ise yardıma gittiğine mizahi bir dille hem sevindiğini hem de "pişman" olduğunu belirterek "Ben Alcan'ı arayıp ‘Kampa gideriz, arabanın prizinden elektrik kullanırız' demiştim. Ne bileyim beni çay teleferiğini çalıştırmak için çağıracağını. Yoldaydım, aradı; ‘7 işçi var, akşama kadar elektrik yok, gelmen lazım' dedi. Kıramadım, geri döndüm. Ama köyde duyulduktan sonra başıma dert açıldı. Şimdi elektrik kesilen herkes beni arıyor, 'Gel bize de cereyan ver' diyor. İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail ‘Ceryan'. Bir de bana emeğimin karşılığı bahçeden taze hıyar verdi; şimdi köylüler 'Bizde de hıyar var, bize de gel' diye şaka yapıyor. Hıyarı olan bizi arıyor anlayacağınız" ifadelerini kullandı.