Elektrik kesilince tarlada mahsur kalan çayın imdadına elektrikli araç yetişti! Arkadaşına çektirdiği tonlarca ürünün karşılığında bakın ne verdi!

Toplanan onlarca çay bezinin arazide kalma tehlikesi üzerine hemen harekete geçtiğini belirten Alcan Katmer, "Çay hasadımız başladı, 7 tane işçi aldık. Çayı toplattırıyorduk, bir anda elektrik gitti. Çaylarımız dik yamaçta, aşağıda kaldı. Mesafe uzun olduğu için sırtta taşımamız imkânsızdı. Elektrik idaresini aradım, Pekmezli köyünde tellere ağaç devrildiğini ve elektriğin akşama ancak geleceğini söylediler. O an aklıma arkadaşım İsmail Ceylan geldi. Derepazarı Sandıktaş köyünde iki katlı ev yaparken arabasından elektrik alıp matkap ve canavar çalıştırdığını görmüştüm. Hemen aradım ‘İsmail, çaylar kaldı, arabayı getir teleferiğe elektrik ver' dedim. O sırada İspir tarafına gidiyordu, sağ olsun yolunu değiştirdi, geri dönüp geldi. Arabadan elektriği bağladık, teleferiği çalıştırdık. Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi; iki salatalığa 20'ye yakın bez çayı yukarı çektik" dedi.