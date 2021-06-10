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Spor Galatasaray'da yeni hoca belli oldu
Spor

Galatasaray'da yeni hoca belli oldu

Seçimler öncesinde hoca krizinin yaşandığı Galatasaray'da takımı geçici süreliğine Selçuk İnan çalıştıracak.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 17:09:00 -
Galatasaray'da yeni hoca belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Avrupa'da muhtemel rakipler

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Sarı kırmızılı takımın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilginin ise daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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