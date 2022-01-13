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Spor Galatasaray'da Trezeguet sesleri yükseliyor
Spor

Galatasaray'da Trezeguet sesleri yükseliyor

Devre arası kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'i kadrosuna eklemeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:02:00 -
Galatasaray'da Trezeguet sesleri yükseliyor

Galatasaray, bir dönem Kasımpaşa forması giyen Aston Villa'nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor.

Pazarlıklar başladı!

Galatasaray yönetimi "Türkiye'ye döner misin" diye Trezeguet'e haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak. Sarı-Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

10 milyon Euro'ya transfer olmuştu!

Trezeguet 2019 yılında Kasımpaşa'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanat ve 10 numara da oynayabilen Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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