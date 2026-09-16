Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
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Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, beklentilerin uzağında bir grafik çizen Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idman, üçe üç oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.