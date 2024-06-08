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Spor Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi
Spor

Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-08 01:21:00 -
Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi

Galatasaray, Arjantinli futbolcusu Lucas Torreira'nın temsilcisine karşı girilen davayı kaybetti. Torreira için tazminat ödeyecekler.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan kötü haber geldi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lucas Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve CAS kararı onayladı. Galatasaray, Torreira'nın temsilcisine 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek.

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