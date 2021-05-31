Galatasaray'da sular durulmuyor! Fatih Terim tüm eşyalarını topladı

Sözleşmesi bugün sona eren teknik direktör Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz arasında sular durulmuyor.

Tesislerin ve zeminin bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Terim'e, Cengiz'den "Benim param yok" yanıtı gelince tecrübeli teknik adam küplere bindi.

Kendi imkanlarıyla 25 bin euro civarındaki bakımın yapılmasını sağlayan Terim'in sabrı taştı ve Florya'da neyi var neyi yok topladı.

Bu gelişmenin ardından Fatih Terim, kendisine tahsis edilen araçları da bıraktı.

Galatasaray defterini kapattı

Bugün mukavelesi dolan Terim, kulüpten ayrılmadan önce kendi imkanları ve sponsor desteğiyle tesisteki bakımın yapılmasını sağladı. Yaşananların ardından tesiste adeta bir iğnesini bırakmadı ve seçimler belli olana kadar Galatasaray defterini kapattı.