Galatasaray'da sorunlar çığ gibi

Yeni yıla lider girdikten sonra çıktığı iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray’da oyuncuların performansındaki düşüş dikkat çekti. 8 oyuncusundan yoksun şekilde Konya deplasmanına çıkan Aslan 4-3 mağlup olurken ortaya konan futbol sınıfta kaldı. Zirve yarışında yara alan Galatasaray’da takımdaki birçok oyuncu da hayal kırıklığı yaratan performanslarıyla hem teknik heyeti hem de yönetimi pişman etti. Sarı kırmızılıların bu düşüşüne sebep olan başlıca problemler şunlar:

Falcao ile Diagne birbirlerini aratmıyor

1- 30 milyon euro’luk golcü hüsranı

Takımın en maliyetli ismi Falcao, G.Saray’ı yine ligdeki 5 kritik maçta yalnız bırakacak. Kolombiyalı yıldızdan ümidini kesen yönetim ve teknik heyet kontratından kurtulmak istiyor. Diagne ise şampiyonluk yolunda gol yükünü çekecek isim olarak görülmüyor. Florya’da büyük bir çoğunluk ona güvenmiyor. Sorumsuz tavırları sonrası Diagne için de G.Saray’da ‘teklif gelse de gitse’ görüşünü ön plana çıkardı. G.Saray bu ikilinin en azından birinin maliyetinden kurtulup bir golcü getirmeyi hedefliyor.

Belhanda ve Emre Akbaba’nın düşüşü

2- Yeni kontrat yoksa iyi futbol da yok

Belhanda, yeni sözleşme beklentisi ve hedefi ile ocak ayına kadar performansını, motivasyonunu yüksek tutsa da son haftalarda ‘yokları’ oynamaya başladı. Sebebi ise imzalamak istediği 2.3 milyon Euro’luk yeni kontratın Galatasaray tarafından kabul görmemesi.

3- İstenmeyen adam olmak üzere

İki ağır sakatlık sonrası Emre Akbaba eski görüntüsünden çok uzak bir şekilde takıma döndü. Terim onu kazanmak adına ısrarla şans tanısa da Emre bir türlü bekleneni veremiyor. Taraftarın ‘Cimbom’un çocuğu’ diye beste yaptığı Emre şimdi en çok tepki alan isim oldu.

Luyindama çöktü, Şener kayboldu

4- Defanstaki hatalar pahalıya patlıyor

1.5 yıl önce 8 milyon Euro’ya alınan Luyindama da geçirdiği sakatlık sonrası çöküşe geçti. Demokratik Kongolu stoperin oynadığı maçlarda G.Saray’ın sıkıntı yaşaması, yaptığı hatalarla takımı zora sokması ve puan kayıplarına sebep olması da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Teklif gelirse yönetim hiç düşünmeden masaya oturacak.

5- Forma için aday adayı bile olamadılar

Bir dönem milli takımın sağ beki olan Şener’in G.Saray’da olduğu bile unutuldu. Omar sakatlandı, Linnes yoktu ama performansı nedeniyle Şener’in adı dahi 11 için geçemedi. Yine vasat performansıyla Sekidika da kanatta alternatif olamadı. Etebo ise önce formsuzluk sonra sakatlık nedeniyle katkı veremeden ocak ayına kadar geldi.

Fatih Terim kilit oyuncu arıyor

6- Onyekuru’yu yine takımda istiyor

Sarı kırmızılılarda rakibin arkasına koşu yapacak, takımın kontrataklarda etkinliğini arttıracak, hücuma hızlı bir şekilde çıkacak kanat oyuncusu yok. Bu nedenle Fatih Terim eski oyuncusu Henry Onyekuru’nun mutlaka alınmasını istiyor.

7- Yıldız Yokken kalite düşüyor

Arda Turan ve Feghouli olmayınca takımın oyun kalitesi de oyuncu kalitesi de düşüyor. Bu durum Konya maçında net olarak göze çarparken Fatih Terim, Arda dışında 2 ismin de takıma geri dönmesini bekliyor. Sezon başında teknik heyetin çok iyi verim almayı başardığı Babel’in fizik olarak güçlenip takıma geri dönmesi, Feghouli’nin de sakatlığını atlatıp takıma katılması bekleniyor. (Hürriyet)