Galatasaray'da şok ayrılık! Hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo, takıma veda etti.
Sarı kırmızılı ekibin sağ ve sol bekte görev yapan Japon yıldız oyuncusu Nagatomo, ağlayarak takıma veda etti.
Takımın Twitter taraftar sayfası ultrAslan, “2018'den bu yana formamızı terleten, sadece başarılarıyla değil örnek sporcu kişiliği ile de büyük beğeni kazanan Yuto Nagatomo'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” İfadelerini kullandı.