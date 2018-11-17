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Galatasaray'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkardılar

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, ülkesinin Kamerun ile karşılaştığı eleme maçında sakatlanarak sahayı terketti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
Galatasaray'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkardılar

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
  1. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri
  2. younes belhanda
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