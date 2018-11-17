Galatasaray'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkardılar
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, ülkesinin Kamerun ile karşılaştığı eleme maçında sakatlanarak sahayı terketti.17 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.
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