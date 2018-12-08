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Galatasaray'da puan kayıpları devam ediyor

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı- Galatasaray, ligde son 7 maçının sadece birini kazanabildi- Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki son 4 karşılaşmada berabere kaldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:25
Galatasaray'da puan kayıpları devam ediyor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok'un kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Müsabakada daha sonra kontrolü rakibine kaptıran sarı-kırmızılı takım, 67. dakikada Umar ve 80. dakikada Samudio'nun gollerine engel olamayarak taraftarı önünde bir puanla yetindi.

Galatasaray ligde puanını 25'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise puanını 11 yaptı.


- Son 7 maçta tek galibiyet


Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine sadece 7 puan yazdırabildi.


- Sahasındaki son 4 maçta berabere kaldı


Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçından beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarından birer puan çıkarabildi.


- Evinde kaybetmiyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27. maçında da mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.


- Rodrigues golle döndü


Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, 3 maçlık cezasının ardından Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinden sonra 3 maç men cezası verilen Rodrigues, ligde formasına kavuştuğu Çaykur Rizespor müsabakasının 40. dakikasında topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon ligde en son Kasımpaşa ile 14 Eylül'de oynanan maçta 2 gol kaydeden Rodrigues, bu kulvarda 85 gün sonra gol atma sevinci yaşadı.


- Eren Derdiyok gol sayısını 5'e çıkardı


Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Eren Derdiyok, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Eren Derdiyok, daha önce MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturmuştu.


- Galatasaray'ın ilk golünde VAR'a başvuruldu


Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray'ın ilk golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın Rodrigues ile 40. dakikada bulduğu gol sonrası VAR odası ile yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu inceledi.

Maçtaki birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz ile pozisyonu ekrandan izleyen Ali Palabıyık, golün nizami olduğuna karar verdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:25
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