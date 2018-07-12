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Galatasaray'da prim dönemi!

Galatasaray'daki prim sistemini eleştiren başkan Cengiz, "Üç maç üst üste mağlubiyet alıp görevi devretmezsem, hedefim, sadece galibiyet için prim vermek. Yeni transferimiz Onyekuru sadece galibiyet primi alacak" diyerek beraberlik için verilen primi kaldıracağını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
Galatasaray'da prim dönemi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, prim sistemini değiştireceğini açıkladı. Temmuz Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkan Cengiz, "635 milyon TL ödedik. 5 - 5.5 ayda borcu 40 milyon euro civarında düşürdük. Bankalardan kredi çekmek kolay değil. Ödemelerde 121 milyon TL kredi kullanımı gerçekleştirdik. Mağazacılıkta 2 katı satış gerçekleştirdik. Store satışlarında kar oranları düştü. Biz hep zarar etmişiz. Ocak ve Mayıs dönemindeki karımız 10 milyon TL civarında" diye konuştu.

"BÖYLE BİR DÜNYA YOK!"

Sponsor bulmakta zorlandığını açıklayan Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı, "Galatasaray, dünyanın en önemli ve saygın markalarından biridir. Sponsorluk konusunda elimizden geleni yapıyoruz ama sponsorluğu kendi camiamızdan çıkarmalıyız. Sadece aidiyet duygusu değil sahiplenme duygusu da önemli. Sponsorluk ha deyince bulunacak bir şey değil. Böyle bir dünya yok! Zaman darlığı yaşıyorum" ifadeleriyle divan kuruluna dert yandı.

"FRANSA 17, BİZ 25 VERİYORUZ!"

Sarı-kırmızılı kulübün başında kalırsa hedeflerini anlatan Cengiz, "Üç maç üst üste mağlubiyet alıp görevi devretmezsem, hedefim, futbolculara sadece galibiyet için prim vermek. Fransa Milli Takımı dünya şampiyonluğuna gidiyor, galibiyet primi 17 bin euro. Biz, bir oyuncuya 25 bin euro veriyoruz. Zamanında böyle anlaşılmış. Nijeryalı yeni transferimiz (Henry Onyekuru) sadece galibiyet primi olacak. İnşallah arkadaşları 'Sen ne yaptın' demez" dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
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