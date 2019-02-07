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Galatasaray'da Mitroglou krizi!

Ünlü futbol dergisi France Football'un Mitroglou'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

07 Şubat 2019 Perşembe 00:21
Galatasaray'da Mitroglou krizi!

France Football'un son sayısında Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Dünyaca ünlü futbol dergisine göre Galatasaray'ın 18 aylığına Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou, yönetim ve Fatih Terim arasında bir otorite krizine neden oldu.

55 dakika forma giydiği Alanyaspor maçında etkisiz bir görüntü sergileyen Yunan forvetin Terim'in planlarında yer almadığı, yönetimin 'Transfer kararlarını biz veriyoruz' mesajı vermek için Mitroglou'yu kiraladığı öne sürüldü.

Haberde Mitroglou'nun taraftarların desteğini alan karizmatik teknik direktör Fatih Terim ile ona otoritesini ispat etmek isteyen yönetim arasında sıkışacağı ifade edildi.

Olimpik Marsilya'dan bedelsiz olarak kiralanan Mitroglou'na 2018-2019 sezonu için 1,5 milyon Euro, 2019-2020 sezonu için 2,6 milyon Euro ücret ödenecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 00:21
  1. Galatasaray
  2. Kostas Mitroglou
  3. Fatih Terim

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