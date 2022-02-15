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Spor Galatasaray'da kurtarıcı formül: 20 milyonu getiren Kerem'i alır!
Spor

Galatasaray'da kurtarıcı formül: 20 milyonu getiren Kerem'i alır!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Yakından takip edilen 23 yaşındaki futbolcu için 4 kulüp devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncu için minimum 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 11:21:00 - 2022-02-15 11:27:22
Galatasaray'da kurtarıcı formül: 20 milyonu getiren Kerem'i alır!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Yakından takip edilen 23 yaşındaki futbolcu için 4 kulüp devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncu için minimum 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Her Galatasaraylının unutmak istediği sezonda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 3 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.

Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Özellikle Fransız ve İngiliz ekipleri genç futbolcunun peşinde.

2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem için sarı-kırmızılı yönetim minimum bonservis beklentisini 20 milyon euro olarak açıkladı.

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