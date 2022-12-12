Galatasaray'da kriz büyüyor! Bi kurtulamadılar...

FIFA Dünya Kupası arasına Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer planlamasını yaptı.

Mutlaka bir sol bek takviyesinin gerekli olduğunun altını çizen Buruk, performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt'un ise biletini kesti. Hollandalı futbolcu ile yolları ayırmak için görüşmelerini sürdüren sarı - kırmızılı yönetim ise hiç beklemediği bir cevap alınca kriz büyüdü. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer için kollar sıvanırken, takımdan ayrılacak olan oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olmadığı Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolların ayrılmasını istediği iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi Patrick van Aanholt'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncuyu göndermek isteyen sarı - kırmızılılar, görüşmeden olumlu sonuç alamadı.

Yönetimin 1,5 yıl sözleşmesi kalan Hollandalı sol bekin bu sezon sonuna kadar kazanacaklarını ödemeyi göze aldığı ancak yapılan bu teklifin direkt olarak reddedildiği ifade edildi.

Galatasaray'ın alacaklarını ödeme teklifini kesin bir dille geri çeviren Aanholt'un bu kararı sonrasında krizin büyüdüğü belirtildi.

Sezonda 1,9 milyon euro garanti ücret alan ve Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Aanholt'un sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi halinde yönetimin kasasından 5 milyon euro'luk bir bedelin çıkacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın bu rakamı 1-2 milyon euro bandına çekmek istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 9 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.