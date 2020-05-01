  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'da kritik tarih 11 Mayıs

Galatasaray’da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı yönetim futbolculardan gelecek cevaba göre gelecek sezonun planlamasını yapma kararı aldı. Aslan'da gözler Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncularda olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 08:48:00 -
Galatasaray'da kritik tarih 11 Mayıs

Galatasaray’da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Cim-Bom’da oyunculardan bu tarihe kadar dönüş yapmaları istendi. 10 gün sonra hangi futbolcuların indirime gitmeyi kabul ettiği, hangilerinin ise bundan kaçındığı ortaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar indirime sıcak baktığını belirten takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera oldu. Her iki futbolcu da yönetim tarafından yapılan teklife olumlu yanıt vermişti. Cim-Bom bütün futbolcularla karşılıklı anlaşarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk mücadelesi verirken oyuncuların motivasyonunun düşmesini istemeyen sarı-kırmızılılar, bu nedenle uzlaşma yolunu seçecek.

Kriz patlayabilir

Ancak oyuncuların tekliflere sıcak yaklaşmamaları durumunda kriz patlak verecek. Sarı-kırmızılılarda özellikle Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncuların vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı