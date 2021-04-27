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Spor Galatasaray'da koronavirüse yakalananlar kim?
Spor

Galatasaray'da koronavirüse yakalananlar kim?

Hangi futbolcu korona oldu Galatasaray | Galatasaray'dan yapılan açıklamada 3 futbolcunun korona testinin pozitif olduğu açıklandı. Peki, korona olan hangi futbolcular?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:50:00 -
Galatasaray'da koronavirüse yakalananlar kim?

Galatasaray’dan yapılan açıklamada üç futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi hangi futbolcuların covid olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’da kimler korona oldu?

Galatasaray'da koronavirüse yakalananlar kim?

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada futbolcuların isimleri belirtilmedi.

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