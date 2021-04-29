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Spor Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi
Spor

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi

Galatasaray'da perşembe günü 3 futbolcunun yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından bir futbolcuda daha pozitif vaka görüldü. Sarı-kırmızılı takımda koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi. 9 gün sonra Beşiktaş'la karşılaşacak Aslan'da vakaların artmasından endişe duyuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 18:58:00 - 2021-04-29 19:02:41
Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Konyaspor maçından önce açıklanan 3 koronavirüs vakasının ardından bugün sayı 4'e yükseldi. Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karantina süreci başladı

Galatasaray'dan şu açıklama yapıldı:

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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