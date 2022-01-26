Galatasaray'da koronavirüs şoku

Süper Lig 'de iyi günler geçirmeyen Galatasaray 'a bir kötü haber daha. Sarı-Kırmızılılar bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan duyuruda testi pozitif çıkan futbolcunun semptom göstermediği ve karantina süresi dolduktan sonra takıma döneceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır.

Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir."