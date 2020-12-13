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Spor Galatasaray'da koronavirüs şoku!
Spor

Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:15:00 - 2020-12-13 23:22:15
Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasay Kulübü'nün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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