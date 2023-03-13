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Spor Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlığı
Spor

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlığı

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 20:28:00 -
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlığı

Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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