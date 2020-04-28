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Spor

Galatasaray'da kadroya neşter! Tam 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Galatasaray sezon sonu 8 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

2020-04-28 13:53:00 -
Galatasaray'da kadroya neşter! Tam 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.

Kiralık futbolcular

Onykuru: Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Seri: Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı.

Lemina: Southampton'a dönecek. 17 maçta oynadı.

Andone: Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı.

Sözleşmesi bitenler

Mariano: Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı.

Donk: Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.

Selçuk İnan: 35 yaşındaki futbolcu, 11 kez şans buldu.

Nagatomo: Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.

Kirada

Ryan Babel: Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.

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