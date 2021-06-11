Galatasaray'da iki imza bugün atılıyor

20-21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray , 2 transferini bugün açıklayacak.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk ile her konuda el sıkışan Sarı Kırmızılı ekip, bugün iki futbolcu için imza töreni düzenleyecek.

6 milyon TL garanti ücret alacaklar

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak imza töreni saat 15.00'te başlayacak. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. Aytaç ve Alpaslan, 15 Haziran'da Florya'da yapılacak olan yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.