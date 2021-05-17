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Spor Galatasaray'da Igor Tudor şoku!
Spor

Galatasaray'da Igor Tudor şoku!

2017 yılında Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, açtığı tazminat davasını kazandı. Aslan, Hırvat teknik adama faizler hariç 600 bin euro ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:26:00 -
Galatasaray'da Igor Tudor şoku!

Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a bir darbe de eski hocası Igor Tudor'dan geldi. Şubat 2017- Aralık 2017 arasında sarı-kırmızılı takımın hocalığını yapan Hırvat teknik direktör, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen Galatasaray'a iletildi. şu sıralar Juventus'ta Andrea Pirlo'nun ekibinde görev alan Tudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak. O dönem yıllık 400 bin euroya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.

Yerine Fatih Terim geldi

2017-18 sezonu öncesinde Galatasaray'ın başında olan Tudor görevden alınmış yerine Fatih Terim gelmiş ve sarı-kırmızılılar o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.

UEFA'dan yaptırım gelebilir

Kararın kulübe gelmesiyle Galatasaray, Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödemek zorunda. Eğer bu para ödenmezse Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.

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