Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları - Uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba, antrenmanın tamamında takımla çalıştı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi. Ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Mariano Ferreira Filho'nun yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi. Öte yandan Fernando Muslera'nın hayranı olan sarı-kırmızılı minik taraftar Efe Yılmaz, Uruguaylı kaleciyle bir araya gelerek hayalini gerçekleştirdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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