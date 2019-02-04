0553 313 94 23

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

- Uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba, antrenmanın tamamında takımla çalıştı

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:54
Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi.

Ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Mariano Ferreira Filho'nun yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan Fernando Muslera'nın hayranı olan sarı-kırmızılı minik taraftar Efe Yılmaz, Uruguaylı kaleciyle bir araya gelerek hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:54
  1. antrenman
  2. Emre Akbaba
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Yuto Nagatomo
  6. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakam duyurdu: Suları kestik
    1. 300 kişi hastaneye kaldırıldı!..
    2. Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı!
    3. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 kişi..
    4. Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş..
    5. Afganistan'da çatışma! 17 ölü
    6. Adnan Oktar soruşturmasında kan..
    7. Finansal kesim dışı firmaların net..
    8. Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi
    9. İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın
    10. "AB-Japonya Ekonomik Ortaklık..
    11. Marmara'da korkutan görüntü! Çok nadir..
    12. İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın..
    13. Emiliano Sala'dan haber var! Uçağının..
    14. Galatasaray'da Hatayspor maçı..
    15. FETÖ'nün sözde "büyük bölge imamına"..
    16. Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te
    17. Bahçeli'den "İlber Ortaylı" açıklaması
    18. Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı..
    19. AB'den darbeye destek! 10 ülke resmen..
    20. AB üyesi 10 ülke Guaido'yu "geçici..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor